Пользователи пожаловались на проблемы в работе Альфа-Банка

Россияне пожаловались на проблемы в работе Альфа-Банка. Пользователи сообщили о сбоях сайта, сервиса, мобильного приложения, личного кабинета, сообщает портал Downdetector .

Технические неполадки наблюдаются у пользователей из семи регионов РФ.

Чаще всего на проблемы в работе онлайн-версии Альфа-Банка жаловались в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Перебои также наблюдались у пользователей в Новосибирской, Свердловской, Московской, Нижегородской областях и столице.

Ранее россияне активно жаловались на технические неполадки в работе YouTube. Видеосервис не работал как минимум в шести регионах РФ.