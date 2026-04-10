Пользователи жалуются, что им не приходят коды от Telegram на российскую почту

На российскую электронную почту не приходят подтверждения для входа в Telegram. В частности, с такой проблемой столкнулись юзеры, у которых почта «Яндекса», сообщает «Осторожно, новости» .

Пользователи, у которых включена двухфакторная аутентификация, рассказали, что попытались войти в свои аккаунты в мессенджере. Для подтверждения нужно было ввести код, который отправляется на почту. По словам пользователей, они так и не получили его.

В «Яндексе» подтвердили наличие проблемы. Там отметили, что у пользователей «возникли временные сложности с получением писем от Telegram». В компании добавили, что уже устраняют неполадки.

В прошлом году российские операторы перестали передавать SMS-коды от Telegram и WhatsApp*.

Telegram замедляют в России с февраля. По данным властей, ограничения вводятся из-за того, что Telegram нарушает российское законодательство.

Между тем в пятницу в работе мессенджера произошел массовый сбой. На него жаловались пользователи в России и Нидерландах.

* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

