Telegram полностью перестал работать? Доля сбоев мессенджера достигла 100%

Утром в пятницу пользователи жалуются на работу мессенджера Telegram в России и Нидерландах, следует из данных Detector404 .

В статистике территорий с неработающим мессенджером на первом месте стоят Нидерланды. Затем идут Москва, Петербург, США и Подмосковье.

За последний час пожаловалось на сбои более 200 человек. Речь идет о сбоях мобильного приложения, сайта, личного кабинета, оповещений и сбоя сайта.

«Не загружается медиа. Не открывается приложение», — написал один из пользователей.

Доля сетевых сбоев работы мессенджера достигла 100%.

В России с февраля замедляют Telegram — мессенджер нарушает российское законодательство.

