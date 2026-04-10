Telegram полностью перестал работать? Доля сбоев мессенджера достигла 100%
Утром в пятницу пользователи жалуются на работу мессенджера Telegram в России и Нидерландах, следует из данных Detector404.
В статистике территорий с неработающим мессенджером на первом месте стоят Нидерланды. Затем идут Москва, Петербург, США и Подмосковье.
За последний час пожаловалось на сбои более 200 человек. Речь идет о сбоях мобильного приложения, сайта, личного кабинета, оповещений и сбоя сайта.
«Не загружается медиа. Не открывается приложение», — написал один из пользователей.
Доля сетевых сбоев работы мессенджера достигла 100%.
В России с февраля замедляют Telegram — мессенджер нарушает российское законодательство.
