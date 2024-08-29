Пользователи Wildberries жалуются на массовый сбой маркетплейса в России

Россияне жалуются на сбой в работе Wildberries при попытке оформить заказ

Массовые жалобы на сбой в работе Wildberries начали поступать 29 августа в 11:45 по московскому времени, жители регионов сообщают, что не могут открыть сайт и оформить заказ, об этом свидетельствуют данные с сайта Downdetector .

Больше всего жалоб поступает из Тверской области — 6% от всех сообщений о сбое в работе. Пользователи пишут, что не могут не только открыть сайт, но если удается это сделать — не видят товар.

«Перевела деньги на кошелек, и непонятно: дошли или нет», — написала одна из пользовательниц маркетплейса.

Согласно статистике данных о сбое, больше всего жалоб поступает на работу сайта — 53%, также россияне жалуются на сбой личного кабинета — 18%, сбой сервиса — 16%, общий сбой — 6% и сбой мобильного приложения — 5%.