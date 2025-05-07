Пользователи МТС, «МегаФона» и Tele2 остались без сети в ряде регионов

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Абоненты мобильных операторов жалуются на пропажу интернета и сигнала

Крупные российские операторы связи — МТС, «МегаФон» и Tele2 — столкнулись с масштабными техническими неполадками, следует из данных специализированного портала.

Основные проблемы пришлись на Санкт-Петербург, Ленинградскую и Ярославскую области, а также Мордовию, где пользователи массово сообщают о полном отсутствии сети.

Тысячи абонентов остались без мобильной связи и интернета.

Ранее сообщалось о перебоях мобильного интернета в ряде российских регионов.