В трех российских городах отмечают проблемы с мобильным интернетом

Все операторы связи одновременно ограничили доступ к данным. Власти объясняют это «профилактическими мерами» против беспилотников. Горожане шутят, что их телефоны превратились в «звонилки и калькуляторы».

В Туле, где интернет пропал еще в 12:00, таксисты выкручиваются, подключаясь к Wi-Fi кафе и салонов красоты. Однако без работающих навигаторов заказы превращаются в лотерею — клиенты «теряются», как только выходят на улицу.

Проблемы коснулись и платежных систем: терминалы не принимают карты, заставляя покупателей вспоминать эпоху наличных.

Ранее ПВО отразила массированный налет дронов ВСУ на Москву. Было сбито восемь дронов, обломки не вызвали ранений жителей или повреждения инфраструктуры.