Пользователи массово жалуются на сбой в приложении Альфа-банка
Фото - © Adobe Stock
Пользователи онлайн-приложения Альфа-банка массово жалуются на сбой в работе сервиса, сообщается на сайте Downdetector.
Больше всего жалоб поступило из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Нижегородской, Свердловской, Новосибирской областей, а также из Москвы и Подмосковья.
Чаще всего пользователи жаловались на проблемы в работе онлайн-сервиса и сайта. Многие клиенты не могут войти в банковское приложение.
Ранее зафиксировали сбой в мессенджере Telegram. Больше всего жалоб поступило из Москвы, Владикавказа, Перми и Иваново.