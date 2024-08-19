Пользователи массово жалуются на сбой в приложении Альфа-банка

Пользователи онлайн-приложения Альфа-банка массово жалуются на сбой в работе сервиса, сообщается на сайте Downdetector .

Больше всего жалоб поступило из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Нижегородской, Свердловской, Новосибирской областей, а также из Москвы и Подмосковья.

Чаще всего пользователи жаловались на проблемы в работе онлайн-сервиса и сайта. Многие клиенты не могут войти в банковское приложение.

Ранее зафиксировали сбой в мессенджере Telegram. Больше всего жалоб поступило из Москвы, Владикавказа, Перми и Иваново.