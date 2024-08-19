Пользователи сообщали о сбое в Telegram

Фото - © В мессенджере Telegram на территории России зафиксировали сбои/Downdetector

В мессенджере Telegram на территории России зафиксировали сбои

В мессенджере Telegram в ряде регионов России зафиксировали сбои, пишет РБК .

«Пользователи начали жаловаться на проблемы с 00:00 мск 19 августа, следует из статистики сервиса Сбой.рф.», — сказано в сообщении агентства.

Больше всего жалоб поступило из Москвы, Владикавказа, Перми и Иваново.

Проблемы зафиксированы также у WhatsApp, Viber и Кинопоиска.

Официальных комментариев нет.