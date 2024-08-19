Пользователи сообщали о сбое в Telegram
В мессенджере Telegram на территории России зафиксировали сбои
Фото - © В мессенджере Telegram на территории России зафиксировали сбои/Downdetector
В мессенджере Telegram в ряде регионов России зафиксировали сбои, пишет РБК.
«Пользователи начали жаловаться на проблемы с 00:00 мск 19 августа, следует из статистики сервиса Сбой.рф.», — сказано в сообщении агентства.
Больше всего жалоб поступило из Москвы, Владикавказа, Перми и Иваново.
Проблемы зафиксированы также у WhatsApp, Viber и Кинопоиска.
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