Польский артист Михал Борза высказался о ЛГБТ* на форуме в Петербурге

Борза, ведущий цифровых программ, выступил на тематической сессии в Цирке Чинизелли.

Она прошла в рамках XII Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

«На Западе сейчас все едет не по плану, там такая тенденция, как я называю, на извращения: движение ЛГБТ*, радужные революции, — вот это вот все там модно сейчас. В России пока все хорошо, и дай Бог, чтобы сюда это движение не дошло. На этом и будем стоять», — сказал Борза.

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* Движение запрещено в РФ и признано экстремистским.