Половина россиян не считает 14 февраля праздником

Меньше 50% опрошенных жителей России считают День святого Валентина праздником. При этом отмечать его собирается только четверть респондентов, говорится в исследовании «РВБ» (объединенной компании Wildberries и Russ), сообщает ТАСС .

День святого Валентина назвали праздником около 44% опрошенных. Отмечать его собираются только 25% респондентов.

При этом 14 февраля одинаково воспринимают в качестве праздника как мужчины, так и девушки — 42% и 45% соответственно.

Более позитивно к Дню святого Валентина относится молодежь. 65% участников опроса в возрасте до 35 лет считают 14 февраля праздником. Среди тех, кто старше этой цифры, показатель меньше — 29%.

Из опрошенных в возрасте от 45 до 54 лет 14 февраля считают праздником только 23%. Он популярен только у 17% респондентов в возрасте от 55 лет.

Опрос проводили в городах-миллионниках и других населенных пунктах России. В исследовании поучаствовали 1,5 тыс. жителей РФ. Выборка по возрастам была разной, респонденты были, в том числе несовершеннолетние и пожилые.

Ранее директор по маркетингу и коммуникациям modi Максим Кирьянов сказал, что в преддверии 14 февраля россияне все чаще покупают символичные и практичные вещи. Наибольшей популярностью пользуются презенты для дома и сладости.