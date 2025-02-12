Подарки к 14 февраля: что выбирают россияне в 2025 году

14 февраля — прекрасный повод порадовать близких. В преддверии праздника спрос на подарки заметно возрастает, и россияне все чаще выбирают символичные и практичные вещи. О том, какие товары стали настоящими хитами к самому романтичному дню года, сообщил РИАМО директор по маркетингу и коммуникациям modi Максим Кирьянов.

Самыми популярными подарками остаются товары для дома и сладости. Кружки с сердечными принтами, яркие и фактурные вазы, гирлянды, необычной формы бокалы, ароматные свечи и диффузоры уверенно лидируют среди покупок. Не отстают и сладости: печенья с предсказаниями, леденцы и маршмеллоу в форме сердец бьют все рекорды накануне праздника. Особую любовь покупателей завоевали настольные зеркала и косметички с романтичными узорами.

«В этом году мы наблюдаем растущий интерес к подаркам, которые сочетают в себе практичность и символику праздника. К примеру, печенье с предсказаниями становится не просто угощением, но и приятным сюрпризом, который может удивить и предсказать удачу», — сообщил эксперт.

Интересно, что среди подарков для мужчин стали популярными декоративные предметы с минималистичным дизайном и необычные аксессуары. Покупатели охотно берут массажеры и креативные варианты органайзеров. Также в подарок мужчинам все чаще выбирают тематические подарочные наборы: носки в консервных банках, а также шампуни и гели для душа в виде мини-бара.

«В преддверии праздника особенно важно удивить любимых чем-то запоминающимся. Люди хотят дарить не просто вещи, а эмоции и впечатления. В этом смысле тематические подарочные товары с элементами игры или романтики всегда останутся фаворитами», — отметил Кирьянов.