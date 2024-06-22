Экс-советник Пентагона, полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор назвал ужасной принудительную мобилизацию украинца, который едва успел передать ребенка в руке жене, сообщает радио Sputnik .

«Гестапо (Владимира – ред.) Зеленского похищает мужчину, держащего на руках младенца, чтобы завербовать его в армию и отправить на войну. Это ужасно», — написал Макгрегор в соцсетях.

Полковник США в отставке проиллюстрировал пост кадрами, как молодую семью с ребенком окружают сотрудники ТЦК. Едва мужчина успевает передать младенца жене, как его тут же его скручивают и кладут лицом в асфальт.

Ранее стало известно, что Киев вдвое повысил планы по мобилизации в 3 регионах Украины. Речь идет о Харьковской, Сумской и Одесской областях.