Рогов: Киев вдвое повысил план по мобилизации в трех регионах страны

Глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов отметил, что украинские власти в два раза повысили план по мобилизации в трех областях. Об этом сообщает РИА Новости .

Он уточнил, что речь идет о в Харьковской, Сумской и Одесской областях Украины, а еще о подконтрольной Киеву части Запорожской области.

На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения. Также президент страны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы во время мобилизации украинцы могут получить до 5 лет тюрьмы.

Ранее полпред РФ в ООН Василий Небензя высказал мнение, что Киев уничтожает свое население, особенно мужчин. В стране проводят насильственную мобилизацию.