Полярник Краснов рассказал о важности работы в Антарктиде с океанским мусором

Океанолог и популярный блогер Александр Краснов в настоящее время работает на антарктической станции «Беллинсгаузен». Он рассказал, как изменяется распорядок дня специалистов в весенне-летний период, а также о климатических трансформациях в регионе и почему так важно следить за мусором в океане, сообщает газета «Петербургский дневник» .

В начале ноября научно-экспедиционное судно «Академик Федоров» покинуло порт Санкт-Петербурга и направилось в Антарктиду. На борту находятся необходимое оборудование, топливо и строительные материалы, а также новая смена сотрудников станции.

По словам Краснова, помимо постоянного персонала, в ближайшее время на станцию прибудут ученые различных специальностей для проведения сезонных исследований. Среди них будут гляциологи, специалисты по морской биологии, геофизики и другие эксперты, чья работа запланирована на летние месяцы.

Летний сезон считается наиболее благоприятным временем для научной деятельности в Антарктиде. В этот период устанавливается полярный день, а температура воздуха достигает максимальных значений. Благодаря этим условиям исследователи могут эффективно реализовывать свои научные программы.

Станция «Беллинсгаузен» работает в особых условиях. На острове Кинг-Джордж, который относится к субантарктической зоне, действует целая группа исследовательских баз разных стран. Здесь обосновались полярники из Чили, Уругвая, Китая, Кореи, Аргентины, Польши и Бразилии. Расстояния между некоторыми объектами значительные, однако все станции поддерживают постоянный контакт между собой. Остров имеет собственный аэродром, куда регулярно прибывают воздушные суда. Кроме того, к каждой базе периодически подходят экспедиционные корабли. Все это приводит к тому, что на относительно компактной территории одновременно находится большое количество людей.

Как меняется работа в разные сезоны

Специалист рассказал, что с наступлением теплого сезона его обязанности расширяются. Помимо океанологических исследований, он займется наблюдением за специальными участками, где отслеживают скопление пластиковых отходов. После того как лед сойдет и снежный покров растает в прибрежных зонах, исследователь будет регулярно посещать эти места для сбора материала, его взвешивания и составления подробных описаний.

О мусоре в океане

Говоря о практической значимости исследований, эксперт отметил, что главная ценность работы заключается в формировании объективной картины происходящего. По его словам, результаты позволят установить точные данные о степени и характере загрязнения береговой линии острова. Ученые планируют выяснить, есть ли определенная периодичность в том, как отходы появляются на берегу, а также установить источники их происхождения. Специалист подчеркнул, что мусор может приплывать из различных государств и регионов планеты.

На текущей стадии работы главное — собрать данные и провести их первоначальное изучение. Исследование также позволит выяснить, какие океанические потоки доставляют отходы к местному побережью. В круг обязанностей ученого также включена уборка контрольных участков на берегу от загрязнений.

