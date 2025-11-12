Полиция задержала во Владивостоке Эрику Владыко, которая бросала дочь в Таиланде

В аэропорту Владивостока задержали россиянку Эрику Владыко, выдворенную из Таиланда за то, что оставила свою четырехлетнюю дочь без присмотра, чтобы развлекаться, сообщает SHOT .

Полиция задержала Владыко, а по факту оставления ребенка без присмотра во время отдыха проводит предварительное расследование. В настоящее время решается вопрос о начале уголовного производства.

Известно, что в Бангкоке Эрика как минимум дважды оставляла свою дочь одну на несколько суток, исчезая из виду. Позже ее обнаруживали в различных хостелах.

Полиция Таиланда также разыскивала россиянку после того, как маленькая девочка была найдена одна. Дочь Эрики находилась в тайском детском доме с 12 сентября, но затем ее передали бабушке и дедушке со стороны матери.

Читайте в материале РИАМО — о том, что известно об Эрике, которая потерялась в Таиланде и бросила свою дочь.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.