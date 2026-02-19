Полиция предупредила более 20 нападений на учебные заведения России в 2026 году
В России с начала 2026 года было предупреждено 21 нападение на учебные учреждения, сообщает ТАСС.
Как рассказал глава МВД РФ Владимир Колокольцев на заседании комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции, эти нападения на учеников и преподавателей могли произойти в 15 регионах страны, однако были пресечены сотрудниками полиции.
«Продолжаем превентивные мероприятия в отношении лиц, которые проявляют интерес к идеологии массовых убийств в образовательных организациях. Уже с начала этого года в 15 регионах страны предупреждено 21 нападение на учащихся и преподавателей», — заявил Колокольцев.
Глава МВД привел в пример случай в Алтайском крае, когда 15-летний подросток планировал устроить теракт в школе и публиковал в соцсетях способы совершения подобных преступлений.
Ранее в одной из школ Александровска в Пермском крае семиклассник ударил несколько раз ножом сверстника. Пострадавший находится в тяжелом состоянии.
