Полиция предупредила более 20 нападений на учебные заведения России в 2026 году

В России с начала 2026 года было предупреждено 21 нападение на учебные учреждения, сообщает ТАСС .

Как рассказал глава МВД РФ Владимир Колокольцев на заседании комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции, эти нападения на учеников и преподавателей могли произойти в 15 регионах страны, однако были пресечены сотрудниками полиции.

«Продолжаем превентивные мероприятия в отношении лиц, которые проявляют интерес к идеологии массовых убийств в образовательных организациях. Уже с начала этого года в 15 регионах страны предупреждено 21 нападение на учащихся и преподавателей», — заявил Колокольцев.

Глава МВД привел в пример случай в Алтайском крае, когда 15-летний подросток планировал устроить теракт в школе и публиковал в соцсетях способы совершения подобных преступлений.

Ранее в одной из школ Александровска в Пермском крае семиклассник ударил несколько раз ножом сверстника. Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

