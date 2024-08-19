Полицейские задержали лидера инцелов Поднебесного по подозрению в педофилии

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Сотрудники полиции задержали 46-летнего нижегородского блогера и лидера инцелов России Алексея Поднебесного, подозреваемого в сексуальной связи с 15-летней девочкой, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

На опубликованных кадрах видно, как блогер идет с вещами в сопровождении сотрудников правоохранительных органов.

В настоящее время блогер, предположительно, в управлении СК по Санкт-Петербургу.

В понедельник утром Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала СК проверить Поднебесного на педофилию после опубликованного в Сети видеоролика, как 46-летний блогер, находясь в Петербурге, целуется с 15-летней школьницей и трогает ее за грудь.

Блогер получил известность благодаря скандальным роликам, где он обвиняет женщин в якобы сломанной жизни из-за отказа в интимной связи с ним. За это пользователи Сети прозвали Поднебесного в лидером инцелов.