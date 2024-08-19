Блогера Поднебесного заподозрили в сексе с 15-летней девочкой

Блогер приехал в Санкт-Петербург и попросил фанатов в социальных сетях показать ему город. На просьбу откликнулась несовершеннолетняя школьница. По предварительным данным, ей 15 лет. Осенью она пойдет в девятый класс.

После прогулки блогера и его фанатки в Сети появилось видео, на котором видно, как Поднебесный держит девочку за грудь, а затем целуется с ней. Всплыли также и переписки школьницы, в которых она якобы рассказывала о сексуальной связи с блогером.

Поднебесный поспешил оправдаться. Он заявил, что интима у них с девочкой не было, а был только поцелуй. Более того, он обвинил школьницу в том, что она соврала про возраст, назвавшись 23-летней.

Поднебесный даже встретился с девочкой еще раз и записал новое видео. На нем школьница говорит: «Секса полностью между нами не было». По словам девочки, она просто гуляла с блогером и обнялась с ним несколько раз.

СК РФ проводит проверку по факту случившегося. Также свое внимание к делу проявила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.