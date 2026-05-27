Политолог оценил шансы Шотландии выйти из состава Британии

Парламент Шотландии поддержал призыв о новом референдуме по независимости от Великобритании. Политолог Владимир Оленченко оценил перспективы отделения региона, сообщает Life.ru .

Парламент Шотландии одобрил инициативу депутатов о проведении референдума о независимости. Тема выхода из состава Соединенного Королевства вновь стала одной из ключевых в региональной политике.

Политолог-международник Владимир Оленченко напомнил, что вопрос независимости активно обсуждается с конца 1990-х годов. Новый виток дискуссии начался после выхода Великобритании из Евросоюза, против которого выступал Эдинбург.

Эксперт не исключил, что стремление к независимости связано с желанием вернуться в ЕС ради более стабильного развития. По его оценке, экономическое положение Великобритании ухудшается, а перспектив улучшения пока не просматривается. Дополнительным фактором он назвал слабые управленческие позиции премьер-министра Кира Стармера, что усиливает внутреннюю напряженность.

В мае Шотландская национальная партия получила 58 мандатов на региональных выборах и стала крупнейшей фракцией парламента. Партия традиционно выступает за независимость региона.

