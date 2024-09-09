Политолог Норат Аджамян после смерти Маслякова назвал КВН мягкой силой

После смерти руководителя и легендарного ведущего программы КВН Александра Маслякова, «Клуб веселых и находчивых» осиротел, но игру, которая является мягкой силой, нужно сохранить, заявил в разговоре с РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян.

Политолог подчеркнул, что на сегодняшний день КВН — лучшая игра, лучший отечественный развлекательный формат на телевидении, и он пользуется популярностью не только в нашей стране, но и почти во всех постсоветских республиках.

«Благодаря юмору и позитивной атмосфере порой прослеживается общая линия на дружбу народов, на некогда общее прошлое. Нередко про это самое общее прошлое и про единство можно услышать от самих членов жюри, которые прекрасно помнят КВН времен СССР. Так что вольно или невольно КВН является элементом российской мягкой силы, и нашей стране важно не потерять этот формат, не дать угаснуть КВН в эпоху высокой конкуренции на рынке развлекательных ток-шоу и юмористических программ, и через юмор продвигать нужные нарративы», — заявил Аджамян.

По словам политолога, КВН — это отличная стартовая площадка для талантливых комиков, которые, находясь в амбициозных командах, стремятся попасть в высшую лигу, а значит, и в эфир «Первого канала».

«Все это уже располагает к более позитивному отношению к России в целом и русской культуре в частности», — отметил Аджамян.

Легендарный телеведущий Александр Масляков скончался 8 сентября на 83-м году жизни. В последнее время он боролся с раком легких, но недуг оказался сильнее. В последние дни жизни он получал паллиативную помощь. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье покойного.