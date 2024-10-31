Ранее американский президент в качестве шутки укусил двух детей во время празднования Хэллоуина в Белом доме. На записи видно, как родители подносят к Байдену своих младенцев. Один малыш был одет как цыпленок, второй носил костюм пирожного с вишневой начинкой.

«Недавно Байден сделал заявление, в котором назвал тех, кто голосует за Трампа, „людьми-мусором“, чем оскорбил значительную часть населения США. Это нарушение многих общественных догматов Америки. Даже среди тех, кто был настроен поддержать Харрис, теперь увеличивается число противников. А подобные жесты вроде укусов, похлопываний и объятий уже стали традиционными для определенной части американской элиты, и это не должно удивлять», — сказал Михайлов.

Он добавил, что весь мир уже понимает, что Америка переживает закат, и ее идеалы также теряют свое значение. России стоит больше сосредоточиться на собственных делах, а не на том, что произойдет на выборах в США. Конечно, многие ожидают, кто победит, но ни один из кандидатов нам не союзник. Нам нужно выполнять свои задачи и затем договариваться с тем, кто придет к власти.

«Что касается Трампа, на него особо рассчитывать в плане оптимизации не стоит. Сейчас он зарабатывает политические очки, но по-прежнему зависит от военно-промышленного комплекса и других факторов. Единственное, что возможно, он больше сосредоточится на Израиле, так как именно он стал главным лоббистом признания Иерусалима столицей Израиля, несмотря на возражения мировой общественности. Вероятно, он может сократить дотации Украине, так как этот проект для него больше невыгоден, учитывая его умение считать деньги», — отметил политолог.

Михайлов заключил, что даже если Трамп начнет заявлять о снижении поддержки киевского режима, когда придет к власти, это не будет его заслугой. Это будет результатом работы российской армии, которая уже загоняет в угол сторонников украинского конфликта с Россией.