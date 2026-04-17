Политолог Мезюхо заявил о риске Третьей мировой войны

Политолог Иван Мезюхо заявил, что мир движется к многополярной блоковой системе и риску глобального конфликта. По его оценке, вероятность большой войны растет, сообщает Крымское информационное агентство .

По словам эксперта, Россия не создает многополярный мир, а признает уже существующую реальность. При этом формируется система блоков — как в Европе, так и на американском континенте.

«Объективно нам было бы проще, если бы была биполярная система, а один из полюсов – мы. Но этого не будет. Мир приближается к блоковости, но это будет многополярная блоковость. Мы видим развитие блоковости на американском континенте, внутри Европы. Сейчас оборонные альянсы формируются вне НАТО – между Британией и Францией, Францией и Германией. Перед Первой мировой тоже было много центров силы. Мир действительно приближается к Третьей мировой войне. Вероятность глобального конфликта с каждым днем становится больше», — заметил политолог.

Мезюхо считает, что расширение НАТО направлено против России и Китая, а выход США из соглашений по вооружениям усиливает риски эскалации.

«Черчилль говорил, что для войны нужны деньги, деньги и еще раз деньги. Если завтра обвалится фондовый рынок, военные конфликты на время приостановятся. Но если кризис случится, как раз эти страны будут заинтересованы в новых войнах. Война – испытанная технология преодоления кризиса», — напомнил он.

Эксперт также ожидает новую фазу противостояния Вашингтона и Пекина.

«Второй прогноз. Уже в этом году мы вновь увидим новую фазу противостояния США и Китая. Трамп вернется к попытке экономического диктата над Пекином», — заявил Мезюхо.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.