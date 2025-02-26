Полезно для тела и ума: россиянам рассказали, почему иногда нужно лениться

Лень обычно воспринимается как негативное качество, но на самом деле она может быть полезной для тела и ума. Уделяя время отдыху и бездействию, человек дает себе шанс на улучшение здоровья и продуктивности, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

«Во-первых, отдых стимулирует творческое мышление. Когда мы прекращаем активно думать о задаче и позволяем себе немного расслабиться, подсознание продолжает работать над решением. Это явление называется инсайтом или озарением», — сказала Крашкина.

Она добавила, что именно в моменты отдыха, когда человек не напрягает мозг, приходят нестандартные идеи, находятся решения сложных вопросов. Прогулки, мечтания и свободное время позволяют активировать скрытые ресурсы разума.

«Во-вторых, перерывы делают нас более продуктивными. Часто мы пытаемся преодолеть лень, заставляя себя работать без остановки, что приводит к переутомлению и снижению качества работы. На самом деле, регулярные паузы восстанавливают энергию и помогают справляться с задачами быстрее и эффективнее», — уточнила врач.

По ее словам, человеку важно не думать о нерешенных делах, когда он отдыхает. Ему следует позволить себе наслаждаться свободным временем, будь то просмотр фильма или просто расслабление без мыслей о работе.

Крашкина подчеркнула, что регулярные перерывы помогают предотвратить перегрузки мозга. Интенсивная работа требует много энергии, а лень позволяет мозгу восстановиться, избегая перенапряжения. Когда человек отдыхает, нейронные связи обновляются, а мозг перезагружается. Это помогает не только улучшить качество работы, но и способствует более глубокому осмыслению происходящего в жизни.

Как пояснила психотерапевт, отдых также улучшает концентрацию. Когда человек долго работает без пауз, то внимание ослабевает, становится сложнее сосредоточиться. Частые короткие перерывы помогают восстановить силы и вернуться к задачам с обновленной концентрацией. Планирование этих перерывов, по мнению доктора, позволяет поддерживать высокую продуктивность, не теряя качества работы.

«Наконец, умение отдыхать положительно сказывается на здоровье. Когда мы не даем себе возможность отдохнуть, организму приходится работать на пределе своих возможностей, что сказывается на уровне стресса, кровяном давлении и иммунной системе. Спокойное времяпрепровождение, наоборот, помогает снизить уровень стресса и способствует выработке гормонов счастья», — отметила Крашкина.

Таким образом, время для отдыха и лени необходимо для поддержания здоровья и повышения эффективности. Иногда лучший способ стать продуктивным — это просто остановиться и позволить себе ничего не делать, заключила эксперт.