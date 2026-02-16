«Покочевряжится, но выполнит»: в Госдуме рассказали о будущем Telegram в РФ
Фото - © Руслан Хисматов / Фотобанк Лори
Зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов спрогнозировал легализацию Telegram в России в течение полугода, сообщает «Подъем».
Он считает, что Telegram выполнит требования российского законодательства и начнет работать в стране легально. При этом, по мнению депутата, компания пойдет на это не добровольно, а под давлением принудительных мер.
«Telegram покочевряжится, но тем не менее выполнит весь комплекс и будет работать в России легально. Это все абсолютно нормально. Я уверен, что ближайшие 3-6 месяцев Telegram хоть и будет кочевряжиться, но постепенно начнет соблюдать законодательство, откроет офис, будет платить налоги в России», — заявил Свинцов.
Депутат также поддержал действия Роскомнадзора, назвав их абсолютно верными.
Ранее Роскомнадзор официально подтвердил замедление Telegram. Причиной этого решения стало игнорирование сервисом российских законов.
