«Покочевряжится, но выполнит»: в Госдуме рассказали о будущем Telegram в РФ

Он считает, что Telegram выполнит требования российского законодательства и начнет работать в стране легально. При этом, по мнению депутата, компания пойдет на это не добровольно, а под давлением принудительных мер.

«Telegram покочевряжится, но тем не менее выполнит весь комплекс и будет работать в России легально. Это все абсолютно нормально. Я уверен, что ближайшие 3-6 месяцев Telegram хоть и будет кочевряжиться, но постепенно начнет соблюдать законодательство, откроет офис, будет платить налоги в России», — заявил Свинцов.

Депутат также поддержал действия Роскомнадзора, назвав их абсолютно верными.

Ранее Роскомнадзор официально подтвердил замедление Telegram. Причиной этого решения стало игнорирование сервисом российских законов.

