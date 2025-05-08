Покинувших Россию бизнесменов приговорили к тюремным срокам

Правобережный райсуд Липецка приговорил 78-летнего создателя Липецкого станкостроительного предприятия Владимира П. и его сына Кирилла к лишению свободы и штрафам. Оба были признаны виновными по части 4 статье 159 УК РФ — «Мошенничество», сообщает « Коммерсант ».

Владимир и Кирилл П. получили 3 года и 15 лет лишения свободы. Сроки они будут отбывать в колонии строгого режима.

Также мужчин оштрафовали на 300 тыс. и два млн рублей соответственно. Однако Владимир и Кирилл покинули территорию России. Срок начнет отсчитываться с того момента, как подсудимых привезут в РФ и задержат.

Ранее сотрудники правоохранительных органов попросили арестовать осужденного к девяти годам колонии предпринимателя Алексея Хотина, которому раньше принадлежал банк «Югра». Он, предположительно, стал фигурантом нового дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере — части 4 статьи 159 УК РФ.