Осужденного бизнесмена Хотина хотят арестовать по новому делу

Силовики попросили арестовать осужденного к девяти годам колонии бизнесмена Алексея Хотина, бывшего владельца банка «Югра», по новому делу, сообщает РБК .

Правоохранители подозревают мужчину в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Они уже подали ходатайство об аресте бизнесмена.

Предварительно, дело связано с хищением нефти. Его расследует Следственный департамент МВД. Следователи считают, что топ-менеджеры подконтрольной Хотину «Русь-Ойл» реализовали за границу 1,5 млн т нефти на 58,642 млрд руб., а деньги забрали себе.

При этом черное золото находилось в этот момент под арестом, с ним нельзя было проводить какие-либо сделки. По этому делу арестовали и других фигурантов.

4 марта прошлого года суд Москвы вынес приговор Хотину по другому делу. Мужчине назначили 9 лет колонии общего режима за растрату 23 млрд руб.

Ранее столичный суд огласил приговор трем фигурантам дела о крупном мошенничестве. Их приговорили к длительным срокам.