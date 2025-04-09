Столичный суд огласил приговор трем фигурантам дела о крупном мошенничестве

Столичный суд признал виновными в мошенничестве в особо крупном размере экс-гендиректора золотодобывающей компании «Петропавловск», экс-совладельца сетей «Кофе Хауз» и «Азбука вкуса» и экс-гендиректора компании, входящей в холдинг ООО «ППФИН Холдинг», сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы .

Суд провозгласил приговор Павлу Масловскому, Кириллу Якубовскому и Светлане Безруковой. Их признали виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Масловского приговорили к 13,5 годам с отбыванием наказания в колонии общего режима. Якубовскому назначили 8 лет колонии общего режима.

Безрукову приговорили к 5 годам лишения свободы. Отбывать наказание она также будет в колонии общего режима. Ее взяли под стражу прямо в зале суда.

Осужденные совершили хищение чужого имущества. Они с помощью схемы обмана привлеки деньги ряда граждан в качестве инвестиций, пообещав инвесторам доходы в виде процентов. Все средства мошенники присвоили себе.

Ранее в Белгороде был арестован бывший депутат по делу о мошенничестве с бюджетом. Он совершил хищение бюджетных средств в особо крупном размере.