ФСБ: в Белгороде арестован бывший депутат по делу о мошенничестве с бюджетом

Сотрудники УФСБ провели задержание бывшего депутата Белгородского городского совета, экс-командира общественного объединения «Ополчение 31» Вадима Тарасенко. Его подозревают в мошенничестве с деньгами из бюджета, рассказали РИА Новости в пресс-службе УФСБ региона.

Экс-парламентарий совершил хищение бюджетных средств в особо крупном размере. Деньги были выделены, чтобы простимулировать ополченцев, которые защищают общественный порядок в Белгороде во время СВО.

В пресс-службе регионального СУСК писали, что 50-летний мужчина благодаря своему положению, предположительно, похитил около 1 млн рублей. С ноября 2023 года по февраль 2025 года задержанный создал документы. В них указывалось, что определенные люди вышли на дежурство. Однако фактически они участия ни в каких мероприятиях не принимали.

Несмотря на это, «отдежурившие» получили суммарно 1 млн рублей. Деньги были потрачены бывшим депутатом по своему усмотрению. Таким образом, белгородский бюджет потерял 1 млн рублей.

Мужчину задержали. Открыто уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. В ближайшее время ему предъявят обвинения.