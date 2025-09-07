Пойманная на измене HR-директор Astronomer на концерте Coldplay подала на развод

Она рассталась с мужем менее чем через месяц после 16 июля, когда камера Kiss-Cam запечатлела ее в объятиях начальника— главы компании Astronomer Энди Байрона. Для ее экс-супруга Эндрю, миллионера и гендиректора семейной компании Privateer Rum, это уже третья жена, покинувшая его ради другого мужчины.

После инцидента Эндрю заявил, что не имеет никакого отношения к личной жизни Кристин. В ответ Кристин Кэбот отметила, что он так и не стал для нее подходящим мужем, а интересовали бывшего супруга только деньги.

Кроме того, жена руководителя IT-компании Astronomer Энди Байрона также объявила о намерении развестись после вирусного видео с ее мужем с концерта в Бостоне.

16 июля на камеру Kiss-Cam во время концерта Coldplay попали мужчина и женщина из VIP-зоны, но вместо традиционного поцелуя Энди постарался избежать попадания в объектив, а Кристин просто отвернулась. После скандала оба подали в отставку и уволились со своих должностей.