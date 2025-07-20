Глава Astronomer ушел с поста после раскрытия его измены на концерте Coldplay

Гендиректор компании Astronomer Энди Байрон покинул свой пост после того, как его измену супруге случайно раскрыли на концерте Coldplay, сообщает StarHit .

На концерте группы Coldplay на большом экране показывали людей из зала. В какой-то момент оператор вывел на экран обнимающуюся пару, которая была в вип-ложе, но вместо поцелуя, который ожидали зрители, они вдруг отпрыгнули друг от друга и начали закрывать лица руками.

Потом выяснилось, что операторы сняли главу компании Astronomer Энди Байрона, который отдыхал на концерте не с супругой, а с любовницей Кристин Кабот, которая работает начальницей HR-отдела в фирме. Этот ролик быстро завирусился в Сети и набрал миллионы просмотров. Также его увидела и жена Байрона.

Чтобы избежать краха компании Байрон покинул ее. Astronomer выпустила официальное сообщения, в котором говорится, что хотя репутация фирмы могла предстать в нежелательном свете, они и дальше будут заниматься бизнесом, но уже без гендиректора Байрона.

Пока совет директоров ищет нового главу компании, его обязанности выполняет соучредитель и директор по продуктам Пит ДеДжой.