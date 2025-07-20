Глава Astronomer ушел с поста после раскрытия его измены на концерте Coldplay
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Гендиректор компании Astronomer Энди Байрон покинул свой пост после того, как его измену супруге случайно раскрыли на концерте Coldplay, сообщает StarHit.
На концерте группы Coldplay на большом экране показывали людей из зала. В какой-то момент оператор вывел на экран обнимающуюся пару, которая была в вип-ложе, но вместо поцелуя, который ожидали зрители, они вдруг отпрыгнули друг от друга и начали закрывать лица руками.
Потом выяснилось, что операторы сняли главу компании Astronomer Энди Байрона, который отдыхал на концерте не с супругой, а с любовницей Кристин Кабот, которая работает начальницей HR-отдела в фирме. Этот ролик быстро завирусился в Сети и набрал миллионы просмотров. Также его увидела и жена Байрона.
Чтобы избежать краха компании Байрон покинул ее. Astronomer выпустила официальное сообщения, в котором говорится, что хотя репутация фирмы могла предстать в нежелательном свете, они и дальше будут заниматься бизнесом, но уже без гендиректора Байрона.
Пока совет директоров ищет нового главу компании, его обязанности выполняет соучредитель и директор по продуктам Пит ДеДжой.