Появилось видео разрушенной дамбы в подконтрольном ВСУ Курахово

Появилось первое видео разрушенной дамбой в подконтрольном ВСУ населенном пункте Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Кадры опубликовало РИА Новости .

На опубликованных кадрах видно, что дамба Кураховского водохранилища почти полностью разрушена.

«Уничтожено минимум 2/4 секций дамбы. Характер наблюдаемых повреждений и сила взрыва говорят о том, что работали инженеры-саперы ВСУ», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что ВСУ взорвали дамбу в попытке замедлить продвижение российских солдат. Взятие ее под контроль дало бы возможность Москве замкнуть оперативное окружение Курахова с северо-запада.