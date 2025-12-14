Появились жуткие кадры крушения Ан-22 в пригороде Иваново

сегодня в 16:06

На записи Ан-22 падает на землю неподалеку от жилых домов. На другом кадре воздушное судно трясет из стороны в сторону.

Самолет Минобороны РФ Ан-22 упал в Ивановской области рядом с Уводьковским водохранилищем 9 декабря. Он, предположительно, совершал облет после ремонта.

В воздушном судне было семь человек. По предварительным данным, все они погибли.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.