сегодня в 17:35

Появились кадры у взорванного подростком банкомата ВТБ в Подмосковье

ТАСС публикует кадры обстановки рядом с офисом ВТБ в ПГТ Путилково городского округа Красногорск в Московской области. Там подросток 7 марта взорвал банкомат.

Судя по записи, на месте происшествия дежурят сотрудники полиции. Территория вокруг офиса ВТБ оцеплена.

У здания выбило двери. Одна из них вылетела на улицу.

Окна офиса частично повреждены. Также на месте происшествия находятся сотрудники коммунальных служб.

Ранее сообщалось, что 16-летний подросток, предположительно, под влиянием мошенников устроил поджог в офисе ВТБ в Путилкове. Парня задержали.

Он зашел в офис с канистрой с легковоспламеняющейся жидкостью, облил помещение и поджег. За делом следит прокуратура Московской области.

