Появились кадры у взорванного подростком банкомата ВТБ в Подмосковье
0:32
ТАСС публикует кадры обстановки рядом с офисом ВТБ в ПГТ Путилково городского округа Красногорск в Московской области. Там подросток 7 марта взорвал банкомат.
Судя по записи, на месте происшествия дежурят сотрудники полиции. Территория вокруг офиса ВТБ оцеплена.
У здания выбило двери. Одна из них вылетела на улицу.
Окна офиса частично повреждены. Также на месте происшествия находятся сотрудники коммунальных служб.
Ранее сообщалось, что 16-летний подросток, предположительно, под влиянием мошенников устроил поджог в офисе ВТБ в Путилкове. Парня задержали.
Он зашел в офис с канистрой с легковоспламеняющейся жидкостью, облил помещение и поджег. За делом следит прокуратура Московской области.
