Появились кадры с шурином экс-мэра Москвы Батуриным на свободе

Шурин экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Виктор Батурин решил подлечить здоровье после выхода из колонии. Первые эксклюзивные кадры с мужчиной опубликовал « 112 ».

Батурин 19 февраля, предположительно, ездил в элитную стоматологическую клинику. У мужчины на руке было умное кольцо, которое следит за состоянием здоровья. В устройстве есть ряд функций, которые позволяют мониторить уровень кислорода в крови, пульс и другие параметры.

Батурин вышел на свободу 15 января. Он был осужден за покушение на мошенничество.

Шурина экс-мэра Москвы задержали 1 июля 2021 года. Он хотел украсть 25% акций строительной компании «Интеко» у сестры Елены.

Батурин пошел в арбитражный суд. Там показал договор с сестрой. Однако юристы женщины заявили, что документ поддельный.

Мужчину обвинили в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Вину он не признал. В 2023 году был приговорен к шести годам колонии общего режима.

Батурин отбыл меньше половины срока.

На опубликованной записи журналист идет за Батуриным. Давать комментарии мужчина не захотел. Он сел в минивэн и закрыл дверь перед журналистом.

