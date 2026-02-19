Появились кадры с шурином экс-мэра Москвы Батуриным на свободе
Фото - © Telegram-канал 112
Шурин экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Виктор Батурин решил подлечить здоровье после выхода из колонии. Первые эксклюзивные кадры с мужчиной опубликовал «112».
Батурин 19 февраля, предположительно, ездил в элитную стоматологическую клинику. У мужчины на руке было умное кольцо, которое следит за состоянием здоровья. В устройстве есть ряд функций, которые позволяют мониторить уровень кислорода в крови, пульс и другие параметры.
Батурин вышел на свободу 15 января. Он был осужден за покушение на мошенничество.
Шурина экс-мэра Москвы задержали 1 июля 2021 года. Он хотел украсть 25% акций строительной компании «Интеко» у сестры Елены.
Батурин пошел в арбитражный суд. Там показал договор с сестрой. Однако юристы женщины заявили, что документ поддельный.
Мужчину обвинили в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Вину он не признал. В 2023 году был приговорен к шести годам колонии общего режима.
Батурин отбыл меньше половины срока.
На опубликованной записи журналист идет за Батуриным. Давать комментарии мужчина не захотел. Он сел в минивэн и закрыл дверь перед журналистом.
