Появились фото последствий ледяного дождя в Подмосковье
Фото - © Последствия ледяного дождя в Москве/Медиасток.рф
Telegram-канал «Москва с огоньком» опубликовал фотографии последствий ледяного дождя в городских округах Лобне и Пушкинском в Московской области. Из-за явления на улице стало скользко.
На опубликованном фото в Пушкинском ветки деревьев покрылись льдом. В Лобне в «каток» превратились тротуары.
Утром 24 ноября в Москве случился масштабный сбой движения электричек на МЦД. Причина в ледяном дожде.
Во время езды электрички искрились при соприкосновении с проводами. Поезда ходили с задержками, однако их график работы восстанавливают.
