Появились фото последствий ледяного дождя в Подмосковье

сегодня в 10:08

Telegram-канал «Москва с огоньком» опубликовал фотографии последствий ледяного дождя в городских округах Лобне и Пушкинском в Московской области. Из-за явления на улице стало скользко.

На опубликованном фото в Пушкинском ветки деревьев покрылись льдом. В Лобне в «каток» превратились тротуары.

Утром 24 ноября в Москве случился масштабный сбой движения электричек на МЦД. Причина в ледяном дожде.

Во время езды электрички искрились при соприкосновении с проводами. Поезда ходили с задержками, однако их график работы восстанавливают.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.