Поисковики Одинцовского округа обследовали Опарину Гору

Поисковые отряды «КитежЪ», «Азимут» и «Вымпел» завершили многодневную экспедицию в районе урочища Опарина Гора в Одинцовском округе. Волонтеры обследовали лесной массив, обнаружили следы советской и немецкой обороны и передали опасные находки полиции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В экспедиции участвовали отряды «КитежЪ» из Одинцова, «Азимут» из Краснознаменска и «Вымпел» из Власихи. Они обследовали обширный лесной массив и опорные пункты вдоль межевой траншеи XIX века. Поисковики нашли элементы «боевки», блиндажи и брошенное снаряжение, а также многочисленные стреляные гильзы от советского и немецкого оружия, корпус мины ТМ-35, часть щитка полевого орудия и предметы снаряжения красноармейцев.

На старой переправе через реку Поноша волонтеры обнаружили часть бревна-сваи с железным наконечником. Находку передадут в краеведческий музей. Кроме того, фрагменты авиационного дюралюминия указали на ранее неизвестное место падения самолета. В новом сезоне здесь проведут отдельную разведку.

Северо-восточнее лагеря участники экспедиции выявили древнее селище со средневековым прудом и домовыми ямами и передали информацию специалистам. Все обнаруженные взрывоопасные предметы переданы полиции. Работу осложняли перепады температуры от −7 до +26 градусов и отсутствие связи, однако поисковики справились с задачами. В текущем сезоне исследования в районе Опариной Горы продолжат в формате однодневных выездов.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.