Поисковики Одинцовского округа начали разведки перед Вахтой Памяти

Поисковые отряды Одинцовского округа приступили к весенним разведкам перед стартом акции «Вахта Памяти-2026» в Подмосковье. Экспедиция в районе села Михайловское пройдет с 30 апреля по 4 мая, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В преддверии всероссийской акции «Вахта Памяти-2026» поисковые отряды округа вышли в поля для проведения весенних разведок. В прошлом сезоне активная работа в районе села Михайловское позволила обнаружить неучтенное санитарное захоронение 1941 года. Останки бойцов, имена которых установить не удалось, торжественно перезахоронили в братской могиле у сельского храма.

Осенью добровольцы продолжили исследования и выявили несколько ранее неизвестных боевых точек с характерным скоплением военного исторического материала. Кроме того, поисковики сделали краеведческую находку — обнаружили крупный фрагмент старинной паровой машины.

Сейчас отряды «КитежЪ» из Одинцова, «Вымпел» из Власихи и МПК «Азимут» из Краснознаменска ведут доразведку в урочище Опарина Гора возле Михайловского. Участники определили и благоустраивают место будущего лагеря, согласовывают организационные вопросы с администрацией. Майские выходные поисковики проведут в лесах и полях, продолжая миссию по поиску солдат, защищавших Подмосковье в годы Великой Отечественной войны. В 2026 году эта работа особенно символична — исполняется 85 лет со дня начала Московской битвы.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.