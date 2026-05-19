Поисковики нашли артефакты на раскопках в Одинцовском округе

Поисковые отряды «Азимут», «КитежЪ» и «Вымпел» провели полевой выезд в пойме Москвы-реки в Одинцовском округе Подмосковья. Участники экспедиции обследовали территорию бывшего хутора и обнаружили бытовые артефакты довоенного и советского периодов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Содружество одинцовских поисковых отрядов «Азимут», «КитежЪ» и «Вымпел» продолжило исследование территории бывшего хутора, уничтоженного в годы войны. По данным местных жителей, в подполах строений могут находиться санитарные захоронения. Раскопки на этом участке начались еще во время предыдущей экспедиции.

В двадцати метрах от старого раскопа поисковики обнаружили культурный слой глубиной более метра. Среди находок — бытовые предметы советского периода, битый кирпич, стеклянные аптекарские пузырьки и три металлических бондарных обода диаметром более 2,5 метра. Ранее они скрепляли крупный деревянный производственный чан местной артели. Предположительно, артефакты довоенного времени могут передать в местный краеведческий музей.

«Эти полевые выезды и экспедиции — лишь часть большой задачи, которую решает Поисковое движение России. Полевая работа невозможна без архивной. Вместе с Минобороны поисковики возвращают истории семей из небытия. Просветительские выставочные проекты в работе добровольцев также важны — обнаруженные артефакты после реставрации поступают в экспозиции музеев, чтобы рассказывать людям о подвиге», — прокомментировал командир отряда «КитежЪ» Антон Кузнецов.

Военных находок в этот раз оказалось немного: обнаружены осколки и хвостовики мин калибра 50 мм, а также несколько гильз. Неучтенные захоронения пока не выявлены. Работы на участке продолжатся в ближайшие дни.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.