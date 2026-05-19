«Не пустая болтовня»: Шурыгин заявил о подготовке НАТО удара по Калининграду

Военный эксперт Владислав Шурыгин назвал призыв главы МИД Литвы к НАТО напасть на Калининград проговоркой о реальных планах альянса. По его словам, у границ региона уже разворачивается военная группировка, сообщает «Царьград» .

Владислав Шурыгин оценил заявление литовского министра как сигнал о подготовке возможных действий против Калининградской области. Он отметил, что у границ формируется крупная польская группировка, задачей которой является прикрытие Сувалкского коридора и в перспективе ликвидация российского плацдарма.

«Это не пустая болтовня. Я говорю, что это проговорились о тех планах, которые они сейчас готовят. Всем очевидно, что Калининград у них как кость в горле», — сказал Шурыгин.

Эксперт подчеркнул, что наращивание сил в регионе продолжается не первый год, а силы НАТО численно превосходят российскую группировку в области.

В качестве возможной меры сдерживания Шурыгин предложил демонстративные шаги со стороны Москвы.

«Я бы на месте России сейчас демонстративно произвел испытательный ядерный взрыв на Новой Земле. А заодно объявил бы step by step, что следующий шаг ваш будет два шага наших», — заявил он.

При этом эксперт отметил, что его позиция может считаться жесткой, тогда как официальные действия России пока ограничиваются обсуждением «красных линий».

