Польский политик призвал пересмотреть связи с Киевом

В Польше могут пересмотреть отношения с Украиной и Израилем после Евровидения

Вице-председатель польской партии «Право и справедливость» Тобиаш Бохеньский предложил пересмотреть отношения с Украиной и Израилем после их нулевых оценок на «Евровидении-2026», сообщает «Царьград» .

Поводом стали результаты конкурса «Евровидение-2026». По данным RMF24, Тель-Авив и Киев не дали ни одного балла польской певице Алиции Шемплинской.

Тобиаш Бохеньский заявил в эфире радиостанции, что такое голосование не является случайным. Политик подчеркнул, что польская участница получила максимальные оценки от Германии, но при этом осталась без поддержки со стороны Украины и Израиля.

«Если наша певица получает максимальное количество баллов от немцев за свою песню, , а потом вдруг оказывается, что она получает ноль баллов от Украины и Израиля, то, на мой взгляд, это повод пересмотреть взаимоотношения между странами», — сказал Бохеньский.

Он также назвал голосование на «Евровидении» «чисто политическим» и призвал Варшаву сделать выводы из нулевых оценок со стороны государств, которые считались союзниками.

