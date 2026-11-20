Поисковики из Наро-Фоминска и Москвы восстановили историю гибели трех авиаторов бомбардировщика Пе-2, разбившегося под Медынью в 1943 году. Работу завершили спустя год после обнаружения обломков, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники проекта «Небо Родины» установили номер Пе-2 и имена его экипажа благодаря реставрации обгоревших деталей и архивным исследованиям. Обломки нашли в лесу у деревни Ивановское Медынского района Калужской области. На фрагментах фюзеляжа сохранился нанесенный краской номер «2/92». Из-за коррозии и следов пожара прочитать его удалось только в 2026 году после восстановительных работ.

Документы 130-го пикирующего бомбардировочного полка раскрыли обстоятельства катастрофы. 5 мая 1943 года экипажи выполняли учебно-тренировочные полеты с аэродрома Адуево. В 12:45 у самолета № 2/92 во время пилотирования отказал левый мотор. Бомбардировщик упал в лесу и сгорел. Все три члена экипажа погибли на месте.

Пилот, лейтенант Александр Васильевич Глазов, родился в 1919 году в Коломенском районе. Опытный летчик был награжден орденом Красной Звезды за ночные бомбардировки и успешные заброски разведчиков в тыл врага.

Стрелок-бомбардир, старший сержант Николай Николаевич Бухвалов, родился в 1919 году в Костромской области, окончил Олсуфьевскую авиашколу. Стрелок-радист, старшина Андрей Николаевич Сандаков, родился в 1914 году в Кировской области, был призван на службу в 1941 году.

В работе участвовали отряды «БУМЕРАНГ-ДОСААФ» из Наро-Фоминска и «Патриот» из ЗАТО Молодежный, специалисты центра современной истории, редакция журнала «Военная археология» и поисковый центр «ИНФОРМБЮРО». Особую роль сыграли архивные исследования Ивана Мастеркова и техническая экспертиза Сергея Каткова.

В 2027 году, к годовщине трагедии, на месте гибели самолета планируют установить мемориальную табличку.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.