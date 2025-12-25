Поисковики из Подмосковья нашли новые детали для идентификации самолета Пе-2

Объединенная группа поисковиков из Наро-Фоминска, Москвы и Медыни продолжает работу в рамках проекта «Небо Родины», сосредоточившись на участке падения советского пикирующего бомбардировщика Пе-2. Данный самолет нашли в ноябре 2025 года на территории Калужской области, сообщает «Поиск50.рф» .

В ходе поисковой операции удалось точно определить и тщательно исследовать центр крушения советского бомбардировщика, а также обследовать места, где ранее, в ходе предварительной разведки, были обнаружены элементы парашютной системы и шлемофона одного из пилотов.

Обилие обгоревших и деформированных высокой температурой частей самолета затруднило идентификацию необходимых деталей с номерами и подтвердило предположение о полном сгорании самолета при падении. Дополнительно были найдены части парашюта и наушник от шлемофона другого члена экипажа, что указывает на присутствие минимум двух человек в самолете в момент катастрофы.

Особые надежды на идентификацию воздушного судна возлагались на найденный технологический лючок («стельку») с нижней части крыла, предназначенный для доступа к агрегатам самолета. Однако, к сожалению, он, как и аналогичный лючок, найденный ранее, оказался без маркировок.

Важная находка

Фото - © Поиск50.рф

Тем не менее команде удалось добиться успеха. Внутри сгоревших обломков все же была обнаружена деталь с тремя цифрами, нанесенными черной краской на тыльной стороне. В ходе очистки находок на схожей детали найдена еще одна такая же маркировка. В настоящее время специалисты занимаются восстановлением, консервацией и анализом обнаруженных номеров самолета. Работа осложняется тем, что краска на поверхности детали вздулась под воздействием высоких температур, но контуры номера достаточно четкие. Эта информация может помочь установить время и обстоятельства крушения самолета, а самое главное — имена и судьбы летчиков. Также были обнаружены стреляные гильзы от 12,7-мм авиационного пулемета Березина, датируются 1937, 1938 и 1941 годами.

Что известно о Пе-2

Фото - © Поиск50.рф

Известно, что самолет был произведен на авиационном заводе № 22 имени С. П. Горбунова. На фрагментах нижней поверхности крыла найдены остатки опознавательного знака ВВС РККА — красной звезды без окантовки. Вероятно, самолет был потерян в 1941–1942 годах одним из бомбардировочных авиаполков 77-й смешанной авиадивизии. Поисковые группы приступили к изучению архивных материалов.

На весну 2026 года запланирована межрегиональная экспедиция с участием поисковиков из Москвы, Московской и Калужской областей.

В поисковых работах участвовали члены отрядов «БУМЕРАНГ — ДОСААФ» (г. Наро-Фоминск), «Патриот» (пос. Молодежный), Историко-патриотическое ПО «Звезда» (г. Медынь), а также сотрудники Центра современной истории и Поискового центра «Служба Розыска ИНФОРМБЮРО» (г. Москва).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона их за добрые дела.

«Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей — творить добро. Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело. Потому и акция наша тоже называется „Доброе дело“, она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей», — отметил Воробьев.

