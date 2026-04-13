Похитители денег Долиной активно пользовались криптокошельками

Мошенники, которые участвовали в хищении денег певицы Ларисы Долиной, активно пользовались криптовалютой и криптокошельками в своей преступной деятельности, сообщает ТАСС .

Об этом говорится в материалах дела

Отмечается, что одна из обвиняемых забирала у потерпевших посылки, которые в последующем отвозила в пункт обмена криптовалюты.

Также есть есть данные о переписке Цырульниковой с криптобиржами.

Ранее суд отправил Цырульникову, Дмитрия Леонтьева, Артура Каменецкого и Андрея Основу на четыре-семь лет в колонию за аферу с жильем Долиной. Четыре человека с другими неустановленными лицами похитили у артистки более 175 млн рублей и отобрали у нее квартиру в центре Москвы за более 138 млн рублей. Суммарный ущерб, если брать в расчет комиссии банков за операции и расходы на сделку, был 317 млн рублей.

