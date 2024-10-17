Похитили свыше 137,4 млн рублей: прокуратура раскрыла подробности дела нарколога Брюна

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Следствием было установлено, что с июля 2015 года по октябрь 2018 года бывший главный нарколог российского Минздрава Евгений Брюн с соучастниками похитили более 137,4 млн рублей, принадлежащих московскому департаменту здравоохранения и ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ». об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Преступную схему Евгений Брюн организовал вместе с соучастниками — начальником отдела по проведению торгов и закупок учреждения Людмилой Еременкиной, гендиректором компании «Микротехнологии» Сергеем Васильевым, экс-вице-президентом Российской наркологической лиги Владимиром Якушевым и другими.

Крупную сумму похитили через поставки из подконтрольных организаций медизделий по необоснованно завышенный стоимости.

Кроме того, следователи считают, что Якушев и Васильев совершили финансовые операции и другие сделки на общую сумму 224,9 млн рублей. Так они легализовали ранее похищенные 130 млн рублей.

Ранее суд признал Брюна виновным в похищении денежных средств из бюджета. Его приговорили к семи годам заключения.