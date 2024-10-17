Экс-главного нарколога Минздрава Брюна приговорили к 7 годам тюрьмы за хищение

Бывшего главного нарколога российского Минздрава Евгения Брюна суд приговорил к 7 годам тюрьмы, он будет отбывать срок в колонии общего режима, сообщает Mash .

Мужчину осудили за хищение свыше 137 млн рублей из бюджета страны.

Брюна задержали в августе 2022 года. Как считают следователи, он вывел крупную сумму в ходе закупок медизделий для определения наркологической и алкогольной зависимости. Для похищения денег была создана ОПГ.

Адвокаты Брюна просили вынести ему оправдательный приговор. Всего в данном уголовном деле пять фигурантов. Вину никто из них не признал.

Ранее СМИ писали, что вместе с Евгением Брюном задержали его заместителя и вице-президента Российской наркологической лиги Владимира Якушева.