Готовится к операции: солист «На-На» рассказал о состоянии Бари Алибасова

«Он стабильно, я бы не сказал, что плохо, но стабильно. У него сейчас и операция на глаза, там катаракта, и со слуховым аппаратом он, и ходит с палочкой, со спиной не очень хорошо», — поделился Политов.

Артист поддерживает связь с Бари Каримовичем и периодически навещает его, как и другие солисты группы. Все участники группы собираются у продюсера по праздникам, таким как день рождения и Новый год.

В феврале 2024 года Алибасова госпитализировали. СМИ сообщили о подозрении на инсульт. В июне сын продюсера заявил, что отец идет на поправку. Впоследствии родственники отрицали информацию о повторном инсульте.

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