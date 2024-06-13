МЧС: в Астраханской области ожидаются ливни, град с грозой и ветер до 22 м/с

Ухудшение погоды ожидается в Астраханской области 13 и 14 мая, предупредили в МЧС. В регионе прогнозируется усиление ветра до 22 метров в секунду, а также сильные дожди и град, сообщает «Бриф24» .

В местном главке МЧС добавили, что конкретно в Астрахани ожидаются кратковременные осадки с грозами. Вместе с этим, столбики термометров в городе поднимутся до отметок плюс 32 градуса по Цельсию.

«На территории области переменная облачность. Кратковременные дожди, местами ливни в сочетании с грозой и градом. Ветер восточный, юго-восточный 7-12 м/с, при грозе 17-22 м/с», — предупредили в чрезвычайном ведомстве.

13 и 14 июня в Астрахани ожидается переменная облачность. В Астраханской области в эти дни прогнозируется 29-34 градуса тепла в дневное время.