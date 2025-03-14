Погода в Москве в пятницу установила новый рекорд тепла

В 7 часов утра в пятницу температура воздуха на базовой столичной метеостанции ВДНХ повысилась до плюс 11,8 градуса, это на 0,4 градуса превышает прежний рекорд для 14 марта, который был в 2001 году, сообщается на сайте «Метеовести».

В первой половине дня в пятницу столбики термометров в столице еще поднимутся. Поэтому точное значение рекорда будет известно после 21 часа.

Как ранее рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, 13 марта в Коломне был рекорд по теплу. Температура повысилась до плюс 13,3 градуса, что на 0,7 градуса превышает прежний максимум, который был в 2002 году.

Март в Москве начался с не по сезону теплой погоды. Рекорды по теплу были также 11 и 12 марта.