Поездки, корпоративы, свадьбы: с чем ассоциируется у москвичек 8 Марта

Опрос показал, что у девушек из столицы самые яркие воспоминания в Международный женский день остаются от сюрпризов от близких (48%), сообщили РИАМО в сервисе «Купер».

На втором месте по результатам исследования — долгожданные подарки (31%), на третьем — корпоратив (29%). Кроме того, 24% респонденток отправились в путешествие в этот день, 4% — получили предложение руки и сердца, а 3% — вышли замуж.

Еще у большинства опрошенных горожанок (70%) праздник ассоциируется с приходом весны и тепла, у 62% — с цветами, а у 44% — с поздравлениями и подарками. Чаще всего женщины проводят этот день с семьей (93%), друзьями (31%) и коллегами (24%).

Среди желанных подарков на Международный женский день лидируют цветы (33%). Мужчины поделились, что чаще всего дарят женщинам на 8 Марта тюльпаны (70%), розы (45%), мимозы (40%) и хризантемы (16%). Среди других цветов москвичи реже выбирают комнатные растения, пионы, лилии, нарциссы, гиацинты и герберы.

Кроме букетов, участницы опроса хотели, чтобы им вручили косметику и парфюмерию (33%), электронику (32%), сладости (27%), сертификаты и подписки на сервисы (26%). При этом в конце списка оказались одежда и обувь (20%) и товары для хобби (19%).

В опросе поучаствовали свыше 250 жителей столицы. Его провели среди мужчин и женщин в возрасте 18-65 лет.