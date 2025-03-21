«Подсовывают» рилсы и рекламу: как соцсети следят за пользователями

Эксперт в сфере IT Артем Геллер рассказал, что «жизненные» рилсы и другой контент в соцсетях предлагается пользователям не просто так, а на основе их взаимодействия с продуктом, сообщает Life.ru .

По его словам, поведение пользователей в соцсетях постоянно анализируется с помощью алгоритмов, чтобы рекомендовать интересующий контент, в том числе короткие видео. По сути, они следят за пользователями.

«Они, конечно, ничего не чувствуют и не знают о нашем состоянии, но по факту из данных, которые получают соцсети или другие сервисы, они могут предложить нам что-то, чтобы закрыть потребность, которую мы сейчас испытываем», — объяснил Геллер.

По его словам, человек сам предоставляет нужную информацию, когда ставит лайки, пролистывает мимо или, наоборот, задерживается на каком-то посте.

Например, если девушка переживает расставание с парнем, она может посмотреть до конца грустный ролик с дождем или поставить лайк на публикации о мужчинах — «и все, дело сделано», отметил эксперт. Основываясь на этом, ей начинают «подсовывать» подобные видео и вдобавок рекламу.

Специалист добавил, что есть и другие средства «слежки» за пользователями, в том числе с помощью прослушивания текста через микрофон смартфона.

«Так что всеми возможными способами этот продукт пытается с помощью телефона узнать о нас все», — резюмировал эксперт.